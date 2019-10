Bielefeld (WB/kw). Drei Katzen sind nach Angaben der Bielefelder Tierschützer an Gift verendet. Die Tiere seien mit Vergiftungssymptomen vor dem 12. Oktober in Tierarztpraxen gebracht worden, konnten aber nicht gerettet werden, bestätigt Helmut Tiekötter, Vorsitzender des Bielefelder Tierschutzvereins auf Anfrage. Die Vorfälle hätten sich im Umfeld der Rappoldstraße abgespielt.

Der Fund einer vierten toten Katze am vergangenen Donnerstag nährt die Befürchtungen der Tierschützer. »Der Kater wurde am Vormittag noch quicklebendig an der Futterstelle für streunende Katzen am Bultkamp gesehen. Am Nachmittag war er tot«, bestätigt Helmut Tiekötter.

Der Tierschutzverein hat den Kadaver des zuletzt verendeten Katers ins Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe mit Sitz in Detmold gebracht, um die Todesursache klären zu lassen. Die Untersuchungen dauern noch an.

Zusammenhang der Fälle?

»Ob alle vier Fälle zusammenhängen, das wissen wir nicht. Da jedoch alle Fälle in Schildesche passiert sind, gehen wir davon aus, dass jemand dort sein Unwesen treibt«, meint Tiekötter. Er bittet alle Hunde- und Katzenhalter um erhöhte Aufmerksamkeit. Zudem empfiehlt der Vorsitzende, Freigänger in nächster Zeit lieber in der Wohnung zu lassen. Weiter fordert er betroffene Katzenhalter auf, Anzeige bei der Polizei zu erstatten und auffällige Köder einzusammeln und zu übergeben.

Indes gilt es sehr unwahrscheinlich, dass die Katzen verendet sind, weil sie eine vergiftete Maus oder Ratte gefressen haben. »Das kann vielleicht mal passieren, aber nicht viermal hintereinander«, sagt Tiekötter. Und auch ein Tiermediziner des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Ostwestfalen-Lippe schließt das so gut wie aus: Katzen seien keine Aasfresser und die Giftkonzentration in einer toten Maus reiche nicht aus, um eine Katze zu töten, heißt es dazu aus Detmold.