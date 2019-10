Von Hendrik Uffmann

Damit leben nun noch die Eltern-Tiere Rieke (7) und Aik (5) sowie die Jung-Wölfe Ylvi und Bjelle, die im Frühjahr 2018 geboren worden waren, sowie Freddy und Selma, die Geschwister von Leyla, in Olderdissen.

Und dabei könnte es künftig auch bleiben, sagt Tierpark-Leiter Herbert Linnemann. »Wir versuchen, auch für Selma und Freddy ein neues Zuhause zu finden. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir Aik und Freddy vermutlich Ende des Jahres unfruchtbar machen, in dem wir sie kastrieren oder sterilisieren.« Denn das Wolfsrudel darf nicht zu groß werden, außerdem soll Inzucht bei den Tieren vermieden werden.

Zweimal haben Rieke und Aik, wie berichtet, bislang Nachwuchs bekommen, im vergangenen und in diesem Jahr jeweils drei Welpen. Bereits im Herbst 2018 war mit Odin eines der Jungtiere abgegeben worden an das Wolfscenter Dörverden bei Bremen.

»Die Gruppe funktioniert gut«

Jedoch sei es schwierig, gerade junge Wölfe an andere Tierparks abzugeben, erklärt Herbert Linnemann. Die Chancen, dass dies auch mit Selma und Freddy gelingen könnte, so dass Rieke und Aik im kommenden Jahr wieder Nachwuchs bekommen können, seien daher eher gering, meint der Tierpark-Leiter.

Dies sei jedoch kein Problem, da das Rudel mit den nun sechs verbliebenen Tieren gut funktioniere. Klar »die Hosen an« habe Rieke, sagt Tierpflegerin Andrea Günnemann, die für das Wolfsgehege zuständig ist. Aik kümmere sich gut um den Nachwuchs, vor allem um die selbstbewusste Ylvi. Außerdem seien die beiden Elterntiere noch so jung, dass sie auch noch viele Jahre für eine stabile Rudelführung sorgen könnten. »Die Gruppe funktioniert gut«, so Andrea Günnemann. Nur für weitere Jungtiere sei dann kein Platz mehr, erklärt Herbert Linnemann.

Im Hanauer Wildpark gibt es drei Wolfsgehege, sagt Marion Ebel, die dort als Wildbiologin arbeitet. Leylas neues Zuhause wir zunächst ein etwa einen Hektar großes Areal sein, das sich das Jungtier mit dem sechs Jahre alten Rüden Siegfried teilen wird. Nachwuchs wird es bei den beiden nicht geben, da Siegfried sterilisiert ist.

Betäubung mit Blasrohr

Wenn dieser jedoch irgendwann in den kommenden Jahren stirbt, dann soll Leyla in ein anderes Gehege zu den Rüden Gunter, Richard und Tristan ziehen, und dann könnte sie mit einem von ihnen Welpen bekommen. Deshalb hatte sich der Wildpark eine der beiden Jungwölfinnen gewünscht – und nun ein »recht dominantes und forsches« Tier bekommen, erklärte Andrea Günnemann.

Leylas »Umzug« am Mittwoch klappte problemlos, allerdings mit einiger Vorbereitung. Denn die Wölfe bemerken sofort, wenn sich an oder in ihrem Gehege etwas Verdächtiges tut. Dennoch war es Chef-Tierpfleger Markus Hinker dann am Mittag gelungen, die junge Wölfin mit einem Schuss aus dem Blasrohr zu betäuben, so dass sie sicher in einen Transportbehälter bugsiert werden konnte. Von diesem aus musste die Wölfin, nachdem die Betäubung etwas nachgelassen hatte, dann noch einmal »umsteigen« in die Box, die Marion Ebel und ihr Team mitgebracht hatten.

Während der eigentlichen Fahrt war sie dann wieder munter, »das ist beim Transport von Wildtieren wichtig«, betont die Biologin.