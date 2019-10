Das Amtsgericht Bielefeld verhandelt ab Donnerstag in mehreren Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs. Foto: Peter Bollig

Bielefeld (dpa). Das Amtsgericht in Bielefeld verhandelt am Donnerstagmorgen mehrere Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern - mit einer ungewöhnlichen Vorgeschichte: Die Beweise, die zur Anklage eines 57-Jährigen aus dem Heidekreis in Niedersachsen führten, lieferte der Mann selbst.