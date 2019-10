Bielefeld (WB). Auch in Bielefeld wird die Commerzbank Filialen schließen. Die Niederlassung an der Stapenhorststraße, die nach einer Geldautomatensprengung sowieso vorübergehend geschlossen war, werde nicht mehr eröffnet.

Anfang April sei die Filiale der Commerzbank an der Stapenhorststraße durch die Sprengung eines Geldautomaten fast völlig zerstört worde, das Gebäude baufällig. »Es tut uns sehr leid, dass die Entscheidung sich so lange hingezogen hat«, sagt Stefan Kleinke, der das Privatkundengeschäft in den Filialen Stapenhorststraße, Sieker und Brackwede verantwortet. Die rund 3.900 Privatkunden der Filiale werden laut Kleinke je nach Wunsch von den Filialen Sieker an der Detmolder Straße 235 und Jahnplatz aufgenommen.

Erst vor ein paar Tagen hatte die Commerzbank angekündigt, in ihre Filiale in Brackwede zu investieren, umzubauen und zu modernisieren und zum 06. Dezember im neuen Design wieder zu eröffnen.