Von Moritz Winde

Auf Nachfrage bestätigte das Herforder Amtsgericht ein entsprechendes Verfahren gegen die 59-Jährige. Konkret gehe es um einen Vorfall am 25. Januar. »An diesem Tag soll sie Flugblätter an ihrer Schule verteilt haben, auf denen sie die Familie der 17-Jährigen indirekt für deren Selbstmord verantwortlich gemacht haben soll«, sagt Strafrichterin Dr. Tanja Schwöppe-Funk.

Sinngemäß heißt es darin unter anderem: »Es läuft etwas schief in unserer Gesellschaft, wenn ein 17-jähriges Mädchen keinen anderen Ausweg mehr weiß, als sich umzubringen.« Die muslimische Familie sah dies als ehrenrührig an, wollte das offenbar so nicht stehen lassen und zeigte die Bielefelderin an.

Pädagogin engagiert sich in vielen Initiativen

Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Suizid und der Flugblatt-Aktion ist nicht von der Hand zu weisen. Die junge Frau hatte sich am 13. Januar das Leben genommen. An ihrer Schule, dem Friedrich-List-Berufskolleg, hatte ihr Tod für Entsetzen und Trauer gesorgt. »Wir waren alle schockiert. Mitschüler hatten uns davon erzählt. Ich kann mich daran erinnern, der Familie eine Kondolenzkarte geschrieben zu haben und weiß auch noch, dass die Polizei damals ermittelt hat«, sagt Schulleiter Ulf Kleine-Piening.

Nicht nur auf Flugblättern, auch online soll die Lehrerin Bezug zum Suizid genommen haben – ohne in beiden Fällen allerdings Namen zu nennen. In ihrem damaligen Eintrag auf ihrer Facebook-Seite spricht sie davon, die Umstände müssten dringend genau untersucht werden. »Aber daran haben etliche offenkundig wenig Interesse. Der Mantel des Schweigens wird darüber ausgebreitet und hinter den Kulissen wird überall darüber geredet.«

Die 59-Jährige engagiert sich seit Langem in zahlreichen Initiativen – unter anderem gegen Rechtsextremismus und für Frauen- und Menschenrechte. »Ihr Mut ist bewundernswert, kann aber auch gefährlich werden. Ich habe sie schon mehrmals gewarnt«, sagt einer ihrer Kollegen, der anonym bleiben möchte.

Das Motiv für den Suizid der 17-Jährigen ist völlig unklar. Im Raum steht, sie habe in der Silvesternacht sexuelle Kontakte gehabt. Ob die Hintergründe in der Hauptverhandlung erörtert werden, ist unwahrscheinlich. In erster Linie wird es darum gehen, ob die 59-Jährige der muslimischen Familie tatsächlich übel nachgeredet hat oder ob ihre Aktion mit freier Meinungsäußerung zu rechtfertigen war.

Einspruch gegen Strafbefehl und 5000 Euro Geldstrafe

Manches deutet jedoch darauf hin, dass dies nicht der Fall ist: »Ich habe am 20. September einen Strafbefehl erlassen und eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro ausgesprochen. Dagegen hat die Lehrerin fristgerecht Einspruch eingelegt und es kommt zur Hauptverhandlung, in der sie zu dem Anklagevorwurf Stellung nehmen kann«, sagt Richterin Schwöppe-Funk.

Die nun angeklagte Pädagogin – sie lässt sich anwaltlich vertreten – soll den Handzettel nicht nur an der Gesamtschule verteilt, sondern zudem online gepostet, nach kurzer Zeit jedoch für die Öffentlichkeit unsichtbar gemacht haben. Dazu schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite: »Wie erwartet, bekam ich üble Anwürfe, dass ich eine ›Islamhasserin‹ sei. Kaum spricht frau die bestehende Doppelmoral und den pathologischen Umgang mit Sexualität in bestimmten Communities an, ist sie sofort angeblich eine ›Lügnerin‹, eine ›Haterin‹ und wird beschimpft.« Genau das sei es, was den Mädchen das Leben innerhalb dieser religiösen Gemeinschaften und dem Gehetze von Nachbarn und Verwandten so schwer mache. »Da können die Eltern noch so liberal und offen sein, das Umfeld macht irren Druck.«

Nach Informationen dieser Zeitung war weder das Herforder Schulamt noch die Bezirksregierung Detmold als Aufsichtsbehörde über die Flugblatt-Aktion informiert. Auch der damalige kommissarische Gesamtschulleiter, Bernd Höner, war nicht einbezogen: »Mir ist davon nichts bekannt.« Könnte das Verhalten der 59-Jährige auch disziplinarische Konsequenzen nach sich ziehen?

Der Prozess gegen die Pädagogin soll in der Woche vor Weihnachten stattfinden. Üble Nachrede kann mit einer Geldstrafe oder mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden.