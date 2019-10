Die Hände hoch für den Gewinner: Während ihr Duettpartner Nicolas Granados eine Runde weiter ist, hat die Bielefelderin Ann-Christin Klos das Weiterkommen bei »The Voice of Germany« verpasst. In der Mitte: Moderator Thore Schölermann Foto: André Kowalski/Pro7Sat1

Bielefeld/Enger (WB/sb). Ihre Teilnahme an der TV-Show »The Voice of Germany« sei für sie ein Abenteuer gewesen, sagte Ann-Christin Klos dem WESTFALEN-BLATT. Dieses Abenteuer endete am Donnerstagabend: Denn die Ehefrau des Arminia-Stürmers Fabian Klos schied in den vom Sender Pro7 gezeigten »Battles« aus.