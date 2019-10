»Die Schwesternschaft bedeutet für mich Geborgenheit und Zusammenhalt. Es ist immer jemand aus der Gemeinschaft da«, sagt Friedel Pickhardt. Traurig stimmt sie nur, dass ihre beste Freundin und Zimmernachbarin diesen Geburtstag nicht mehr mit ihr feiern kann. Schwester Elfriede ist im Juni mit 98 Jahren verstorben. »Das bereitet mir immer noch Kummer«, gesteht die fast 103-Jährige. Ein Foto auf ihrer Kommode erinnert sie jeden Tag an ihre Wegbegleiterin, die sie vor mehr als 60 Jahren in Bethel kennengelernt hatte. Seither waren die beiden Diakonissen unzertrennlich. »Wir sind im Feierabend viel gereist: Zum Beispiel nach Österreich oder Berchtesgaden zum Wandern. Das war eine schöne Zeit«, erinnert sich Schwester Friedel.

»Viel an der frischen Luft sein« – so lautet Friedel Pickhardts Rezept zum Altwerden. »Mit den Kindern und Jugendlichen war ich bei Wind und Wetter draußen«, erzählt die ehemalige Kindergärtnerin. Geboren wurde Diakonisse Friedel Pickhardt am 18. Oktober 1916 in Moers. Nach ihrem Schulabschluss ging sie für ein Jahr nach Bethel, um die Haushaltsschule in Eckardtsheim zu besuchen. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Duisburg. Erst 1949 kam die Rheinländerin erneut nach Bethel, trat ein Jahr später in die Sarepta-Schwesternschaft ein und wurde 1957 zur Diakonisse eingesegnet.

»Ich habe immer gerne mit jungen Menschen gearbeitet«

Den Großteil ihres Arbeitslebens verbrachte Friedel Pickhardt in einem Kindergarten in Hemer-Westig im Sauerland, an den sie 1951 von Sarepta entsandt wurde. Bis zu ihrer Rückkehr nach Bielefeld-Bethel 1968 leitete sie dort den Hort. Nebenbei engagierte sie sich in der Jugendarbeit. »Ich habe immer gerne mit jungen Menschen gearbeitet«, betont die Diakonisse.

Musik ist die große Leidenschaft von Schwester Friedel. Ihre Begeisterung hat sie im Laufe ihres Berufslebens auch an viele Kinder weitergegeben. »Schon den Fünfjährigen im Hort habe ich Flöte spielen beigebracht«, erzählt sie. Seit einiger Zeit lässt ihre Sehkraft nach und der Diakonisse fällt das Ablesen der Noten schwer. Sie kann zwar noch viele Lieder auswendig spielen, hat sich aber jetzt dazu durchgerungen, ihre Flöte zu verschenken.

»Ohne mein Radio kann ich nicht!«

So könnten noch andere an dem Instrument Freude haben. »Meine Augen machen mir zwar Mühe, aber irgendwas muss man ja im Alter haben«, sagt sie achselzuckend. Dann sei es ihr schon lieber, nicht zu sehen, als nicht zu hören. »Denn ohne mein Radio kann ich nicht!«

Mit ihren 103 Jahren ist Friedel Pickhardt »nur« die zweitälteste Sarepta-Schwester. Die älteste Diakonisse ist im Sommer 106 Jahre alt geworden. Insgesamt gibt es in Bethel vier über 100-Jährige Schwestern. »Und so Gott will, kommen in den nächsten Jahren noch einige dazu«, hofft Diakonisse Friedel Pickhardt.