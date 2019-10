Demnach sei die Nachfrage in den vergangen Jahren gesunken. Und das, obwohl der Hype zum Start des Produktes riesig war, als es am 1. April 2017 in den deutschen Kühlregalen auftauchte. So groß, dass es kurz darauf bereits zum Lieferengpass kam.

Nun scheint das Interesse nach der süßen Pizza jedoch abgeflaut zu sein, so dass sich Dr. Oetker lieber den Platz für andere Produkte in den Kühlregalen freihalten will. Pizza Salami zum Beispiel.