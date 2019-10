Hauptstraße in Brackwede Foto: Thomas F. Starke

Das Bürgerbegehren gegen die Hochbahnsteige an der Hauptstraße in Bielefeld-Brackwede ist laut einem Urteil des Verwaltungsgericht Minden unzulässig. Die Kritik der Brackweder Initiative bleibt weiter wichtig, schreibt WESTFALEN-BLATT-Redakteurin Kerstin Sewöster in ihrem Kommentar.