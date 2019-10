Von Markus Poch

Bielefeld (WB). »Die Rahmenbedingungen in Quelle sind sehr günstig für einen Freizeitsee «, sagt Adam Marek, Geologe beim Umweltamt Bielefeld. Die Unterlagen, die seine These untermauern, kommen gerade von einem Labor in Lünen auf seinen Tisch. Es ist die Analyse aktueller Wasserproben aus dem noch jungen Quelle-See am Hof Meyer zu Bentrup, der – wie berichtet – im Mai 2020 zur ersten Badesaison geöffnet werden soll.