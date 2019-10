Bielefeld (WB/sb). Der Weg zwischen Theesener Straße und Erdsiek, der zum Grünzug am Johannisbach und zum Obersee führt, ist besonders bei Joggern und Spaziergängern beliebt. Seit Wochen steht ein Gerüst an der Brücke der ehemaligen Kleinbahn, die über den Johannisbach in Schildesche führt. Der Grund für die Arbeiten sind nach Angaben des Amts für Verkehr Risse in dem Mauerwerk der denkmalgeschützten Brücke.