Dirk Hegmanns koordiniert die Hilfe im Kurdengebiet. Dirk Hegmanns koordiniert die Hilfe im Kurdengebiet.

Es gebe nur noch wenige Fluchtwege für die zwischen die Fronten geratene Zivilbevölkerung, klagt der frühere Bielefelder im Interview mit Reinhard Brockmann. Die Grenze zur Türkei ist geschlossen. Der Winter naht. In den vom Krieg gezeichneten Provinzen Idlib und Aleppo müssen die Menschen noch enger zusammenrücken.

Der Syrienkrieg ist wieder voll entflammt. Im Norden stehen sich jetzt türkische und syrische Truppen gegenüber. Schwere Waffen sind im Einsatz. Die Kurden paktieren mit dem bisherigen Gegner, Präsident Baschar al-Assad und IS-Kämpfer entkommen aus der Haft. Was ist Ihrer Meinung nach das drängendste Problem?

Dirk Hegmanns: Unsere größte Sorge gilt den nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 190.000 Menschen mittendrin. So viele sind bereits auf der Flucht. Es können noch mehr werden, und sie wissen nicht, wohin. Die meisten werden versuchen, in den Süden der Provinz auszuweichen oder über die irakische Grenze zu fliehen. Dort, im Nordirak, ist die Welthungerhilfe auf die Ankunft der neuen Kriegsflüchtlinge vorbereitet. Auch andere internationale Helfer richten sich auf eine Welle von Geflüchteten ein. Dar­über hinaus rechnen wir in der Provinz Idlib und im Raum Aleppo, wo wir schon lange helfen, mit noch mehr Geflüchteten. In den Kampfgebieten ist die Welthungerhilfe nicht präsent.

Die USA wollen ausgehandelt haben, dass bis Anfang kommender Woche die Waffen schweigen. Können die Menschen bald wieder heim, oder ist die Verunsicherung nur noch größer?

Hegmanns: Weil es sich um eine befristete Kampfpause handelt, werden die Geflüchteten wohl kaum in die umkämpften Gebiete zurückkehren wollen. Die Lage ist einfach zu unsicher. Eine Rückkehr kommt erst in Frage, wenn für dauerhafte Sicherheit gesorgt ist.

Was wird jetzt am dringendsten benötigt?

Hegmanns: Das sind Lebensmittel, Wasserversorgung, Hygieneartikel und alles zur Vorbereitung auf den kommenden Winter. Wir müssen für geschützte Unterkünfte in Zelten und Containern sorgen. Das sind die Standbeine der Basisversorgung.

Die Türkei will, so hat es Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone östlich des Flusses Euphrat einrichten. Das klingt nach Schutz.

Hegmanns: Das bleibt abzuwarten. Noch kann niemand sagen, wie sich die Lage in dieser Zone entwickelt.

Für die um ihr Leben fürchtenden Menschen zwischen den Fronten ist die Türkei nicht weit. Warum also nicht nach Norden ausweichen?

Hegmanns: Die Grenze zwischen Syrien und der Türkei ist seit Jahren geschlossen. Außerdem liegen uns Berichte vor, wonach sich selbst Bewohner grenznaher türkischer Städte nach Norden zurückziehen, um in Gebiete außer Reichweite der Kampfhandlungen zu gelangen.

Wie ist die Lage in der seit Monaten umkämpften Region Idlib im Nordwesten Syriens?

Hegmanns: Es bleibt abzuwarten, wie sich die syrische Armee verhält. In den Gebieten, in denen die Welthungerhilfe seit langem tätig ist und beispielsweise Bäckereien mit Mehl versorgt, ist es noch relativ ruhig. Aber das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Immerhin sind unsere Routen für Hilfslieferungen von der Türkei aus in diesen Raum, also westlich des Flusses Euphrat, noch frei.

Mehr als drei Millionen Syrer, die in der Türkei seit Jahren ausharren, schauen mit Sorge auf das neue Aufflammen des nicht enden wollenden Krieges. Was denken diese Menschen?

Hegmanns: Eine breite Reaktion haben wir noch nicht bekommen. Wir wissen aber, dass viele Syrer wieder in ihre alte Heimat im Süden zurück wollen. Unklar bleibt, ob der Norden des schwer zerstörten Landes, um den es jetzt geht, eine realistische Perspektive bietet. Ausschlaggebend ist, dass die Menschen freiwillig zurückkehren können.

Was können die Deutschen tun?

Hegmanns: Angesichts der prekären Lage der Flüchtlinge in der Türkei und in Syrien ist jede finanzielle Unterstützung enorm wichtig. Wir bekommen Mittel der Bundesregierung und der EU, aber wir müssen auch immer unseren eigenen Anteil leisten, um die staatliche Hilfe mit Spenden zu ergänzen. Deshalb ist jeder Euro wichtig.