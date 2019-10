Bielefeld/Gütersloh/Herford (WB). Ein 24-jähriger Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, hat in Bielefeld-Ummeln einen Unfall verursacht. Der Gütersloher und ein 32-jähriger Herforder wurden verletzt. Der Autofahrer war am Samstag gegen 6.30 Uhr mit seinem Fiat Dublo auf der Gütersloher Straße in Richtung Bielefeld unterwegs gewesen.

In Höhe der Einmündung zur Straße Am Reiherbach fuhr er plötzlich nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden VW-Transporter des Herforders. Anschließend prallte der Fiat rechts gegen einen Straßenbaum. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in Bielefelder Krankenhäuser.

Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gütersloher Straße wurde zeitweise gesperrt.