Von Sabine Schulze

Der Historikerin Prof. Dr. Ute Frevert und ihrer Tochter Bettina ist das gelungen für ihre Ausstellung »Die Macht der Gefühle«: ein Beitrag zur politischen Bildung in Zeiten der Daueraufgeregtheit.

100 Jahre Deutschland zwischen 1919 und 2019 umspannt die Ausstellung, die jetzt im Stadtarchiv eröffnet wurde – im Beisein von Ute Frevert, die anschließend im Rahmen der Literaturtage aus ihrem Buch »Scham, Beschämung, Demütigung« las.

Für die Wissenschaftlerin, die heute Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin ist, war der Besuch in Bielefeld ein Heimspiel: Hier hat sie schließlich studiert, promoviert und war hier als Professorin. Zudem wurden ihre drei Kinder in Bielefeld geboren. »Ich bin mit einem Gefühl der Vorfreude hierher gekommen«, sagte sie und musste prompt viele alte Weggefährten und Freunde begrüßen.

Starke Triebfeder

»Die Macht der Gefühle« spiegelt 100 Jahre deutscher Geschichte, in denen die Wirkmacht von Gefühlen wie Angst, Hoffnung, Wut oder Zuneigung auf Gesellschaft und Politik deutlich wurde.

In Auftrag gegeben haben die Präsentation die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft sowie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Letztere, erklärte Frevert, hat das Format der Posterausstellung (mit sechs bis acht Fotos, Faksimiles oder mal einer Grafik pro Plakat und den kurzen Texten) bereits mehrfach mit Erfolg eingesetzt.

Und so sind 22 großformatige Poster (im Übrigen von Jedermann zu bestellen) entstanden, die 20 Gefühle transportieren und die nicht nur vielerorts in Deutschland, sondern auch im Ausland ausgestellt werden. Deutlich wird: Gefühle sind allgegenwärtig und eine starke Triebfeder, so Bielefelds Kulturdezernent Dr. Udo Witthaus bei der sehr gut besuchten Ausstellungseröffnung.

Überraschungsmomente

Was Gefühle bewirken, wie sie zu einer Macht werden können, wie sie gezielt eingesetzt werden und auch, wie sich die Bedeutung eines Gefühls wandeln kann, will die Schau zeigen. »Wir haben Begriffe gewählt, die jeder meint zu kennen. Wenn man sie dann entfaltet, weitet sich der Blick«, sagte Ute Frevert. Demut und Ehre sind Begriffe, die ihr wichtig gewesen wären. Tochter Bettina – ebenfalls Historikerin, in der politischen Bildung junger Menschen tätig und daher »zu Hilfe gerufen« – riet ab: Geborgenheit (im Sinne von Heimat) sei aktueller.

Aus Gründen des Gleichgewichts, so die Wissenschaftlerin Frevert, zeigen zehn Poster Gefühle, die positiv besetzt sind, und zehn andere Gefühle, die negativ empfunden werden. Dabei, sagte Frevert, bietet die Schau Überraschungsmomente. Und in der Tat: »Begeisterung« klingt doch gut. Das große Bild dazu zeigt ein jubelndes Publikum beim Auftritt der US-Band Trivium bei »Rock am Ring«. Und auch das Foto der gefeierten Fußballer nach dem WM-Sieg 1954 in Bern transportiert positive Gefühle. Daneben dann: Jubel für Hitler beim Deutschen Sportfest 1938 in Breslau.

Politische Wirkung

»Es ging uns nicht um die Gefühle im zwischenmenschlichen Bereich, sondern um ihre politische Wirkung«, sagt Frevert. Etwa Liebe: Heute ein privates Gefühl, vor 100 Jahren nichts, was man in die Öffentlichkeit trug – wenn es nicht um die Liebe zum Vaterland ging. Für die Poster haben die Ausstellungsmacherinnen das Bild einer Schützengesellschaft gewählt, die am 2. Oktober 2017 die Hochzeit eines der Ihrigen feiert – mit einem Mann.

Ein Lieblingsbild von Frevert, wie sie verriet, ist der Hingucker beim Poster »Zuneigung«: Es zeigt Merkel und Macron sehr nah und vertraut im November 2018 beim Gedenken zum Ende des Ersten Weltkrieges. Hass (hier fordern wütende Demonstranten der rechten Szene, dass Merkel weg müsse), Ekel (mit einer Aufnahme aus der RTL-Dschungelprüfung und der Information, dass 42 Prozent der Deutschen es eklig finden, wenn sich Männer küssen), Vertrauen (ganz groß im Bild: Auspuffrohre eines Autos vor dem VW-Konzern), Stolz (auf das Fußball-Sommermärchen 2006 oder die schnuckelige, blitzsaubere Küche) oder Trauer (auf dem Breitscheidplatz in Berlin im Dezember 2016 oder beim Bau der Mauer) und viele Emotionen mehr werden entfaltet.

Eine sehr sehenswerte Schau in einem Jahr der Jubiläen (100 Jahre Weimarer Republik, 90 Jahre Weltwirtschaftskrise, 80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, 75 Jahre nach der Landung der Alliierten in der Normandie und 70 Jahre nach der doppelten Staatsgründung und 30 Jahre nach dem Mauerfall). Zu sehen ist sie bis zum 23. November, jeweils montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.