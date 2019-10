Der Bielefelder Weihnachtsmarkt gehört in jedem Jahr zu den Publikumsmagneten. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/lib). Es ist die Attraktion in diesem Jahr: eine Eisbahn auf dem Klosterplatz . Der Bielefelder Weihnachtsmarkt startet am 25. November. Mit bis zu 120 dekorierten Häuschen gehört der Bielefelder Weihnachtsmarkt nach Angaben von Bielefeld Marketing zu einem der größten in ganz Nordrhein-Westfalen.