Feuerwehreinsatz am Rabenhof in Baumheide Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Rabenhof in Bielefeld-Baumheide hat nach ersten Erkenntnissen ein Mann (48) schwerste Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr hatte den 48-jährigen bewusstlos in der Wohnung gefunden. Die Brandursache ist noch offen, die Kripo hate die Ermittlungen aufgenommen.