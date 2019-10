Bielefeld (WB/hu). Bei einem schweren Unfall in Bielefeld ist am Sonntagabend ein 16-Jähriger gestorben, als ein mit sieben Personen besetztes Auto auf der Detmolder Straße aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern kam und gegen eine Mauer prallte.

Ein weiterer Insasse wurde lebensgefährlich verletzt, die anderen fünf wurden mit schweren Verletzungen in mehrere Krankenhäuser gebracht. Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz, die Kreuzung Detmolder Straße/Teutoburger Straße war über Stunden gesperrt. Ereignet hat sich der Unfall nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr. Der siebensitzige Opel Zafira mit Bielefelder Kennzeichen war auf der Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs und kam in der S-Kurve zwischen den Einmündungen August-Bebel-Straße und Teutoburger Straße auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen krachte frontal gegen die Steinmauer eines Vorgartens und einen Ampelmast und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Foto: Hendrik Uffmann

Andere Autos waren laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt. Einer der Insassen des Opels, ein 16-jähriger Jugendlicher, wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein weiterer Insasse erlitt nach Angaben von Feuerwehr-Ensatzleiter Peter Palsbröker lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde ebenso wie die anderen fünf Verletzen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte soll es sich bei den Insassen des Zafira um Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft handeln, die auf dem Rückweg von der Feier waren.

Mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort

Weitere Hochzeitsgäste waren in einem zweiten Auto unterwegs, das hinter dem Opel fuhr, das jedoch nicht in den Unfall verwickelt wurde. Feuerwehr und Polizei waren mit mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort. Vier Notärzte und die Besatzungen von neun Rettungswagen versorgten die Verletzten, außerdem waren Notfallseelsorger und die Betreuungsgruppe des DRK im Einsatz. Hinzu kamen Feuerwehrleute der Berufswehr aus der Hauptwache und der Wache West sowie von der Löschabteilung Gellershagen. Was der Grund für den Unfall ist, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen. Noch in der Nacht wurde ein Gutachter der Dekra zur Unfallstelle gerufen.

Laut Polizei wurde auch die Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Detmolder Straße und die Teutoburger Straße im Bereich der Kreuzung bis in die Nacht hinein ab.