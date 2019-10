Bielefeld (WB/cm). Im Ostmannviertel ist am Sonntagabend eine Wohnung komplett ausgebrannt. Das 16-Parteien-Eckhaus an der Hanns-Bisegger-Straße musste evakuiert werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend. Mehrere Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Anwohner meldeten gegen 21.25 Uhr Rauch und Flammenschein aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Aufgrund der verkehrsberuhigten und engen Straßen fuhren die Retter die Einsatzstelle von mehreren Seiten an. Bei Eintreffen der ersten Retter stand die Wohnung in Vollbrand. Kräfte von Feuerwehr und Polizei gingen zur Menschenrettung in das Gebäude vor und retteten einen Teil der 23 gemeldeten Bewohner.

Wie Einsatzleiter Peter Palsbröker sagte, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern die Fassade hoch. »Die in der etwa 40 Quadratmeter großen Wohnung gemeldete Person war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Das Feuer ist im Wohnzimmer ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen. Nachdem das Haus evakuiert war, begannen wir umgehend mit den Löschmaßnahmen. Dafür waren zwei Trupps unter Atemschutz im Einsatz.«

Foto: Christian Müller

Die Bewohner des fünf geschossigen Wohnhauses konnten durch den rauchfreien Hausflur gerettet werden oder sich in Sicherheit bringen. Das Gebäude wurde anschließend belüftet. Ein Bus von Mobiel wurde den Bewohnern zur Verfügung gestellt. Etwa 20 bis 30 Menschen mussten betreut werden. Sechs Menschen wurden behandelt, darunter zwei Kinder. Mindestens zwei von ihnen wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

100.000 Euro Sachschaden

Die Wohnung wurde bei dem Feuer komplett zerstört, die da drüber liegende Wohnung durch Rauchgase erheblich beschädigt. Ob die Bewohner zurück in ihre Wohnung konnten, war am Abend nicht zu erfahren. Die übrigen Personen konnten nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen zurück in ihre Wohnungen.

Der Sachschaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren etwa 70 Einsatzkräfte der Wachen Haupt und Nord, sowie die Löschabteilungen Mitte, Ost und West und des Rettungsdienstes.