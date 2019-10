Feuerwehreinsatz am Moenkamp Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Nach einem größeren Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Moenkamp in Bielefeld-Altenhagen untersucht die Kripo, ob Brandstiftung vorliegt. Ein dringend tatverdächtiger Bewohner (47) wurde festgenommen.