Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Der Stadtbezirk braucht Park-&-Ride-Flächen. Da sind sich die Bezirksvertreter einig. Dummerweise steht das Areal, das dazu optimal geeignet gewesen wäre, nicht mehr zur Verfügung. Wie berichtet, hatte sich die Stadt eine am Brackweder Bahnhof gelegene Brachfläche durch die Lappen gehen lassen. Dort stehen inzwischen private Großgaragen. Jetzt nimmt die Politik den Ausweichparkplatz des Naturbades ins Visier.

Auf Antrag der SPD-Fraktion haben die Bezirksvertreter die Stadtverwaltung einstimmig damit beauftragt, den genannten Ausweichparkplatz zur Park-&-Ride-Fläche für den Brackweder Bahnhof auszubauen. Die bislang provisorisch hergerichtete Pkw-Stellfläche befindet sich, vom Bahnhof aus gesehen, genau auf der anderen Seite der Bahnstrecke, nämlich in einer städtischen, rund 6000 Quadratmeter großen Grünanlage im Dreieck aus Ostwestfalendamm (OWD), Osnabrücker Straße und Lutterteich. Dort, wohin auch ein Fußgängertunnel vom Bahnhof aus führt, standen früher die Hallen des Kesselbauers Gronemeyer & Banck.

Das Unternehmen war Mitte der 70er Jahre nach Steinhagen umgezogen und dort bis Ende 2018 ansässig, ehe es in die Insolvenz ging. Sein früheres Indu­striegelände in Brackwede ist irgendwann geräumt, aber auch zum Schutz der nahen Lutterquellen – nie wieder bebaut worden. Seit Jahren schon fängt der vordere, ungefähr 2.500 Quadratmeter große Bereich einen Teil der motorisierten Naturbadbesucher auf, sobald die stark limitierten Stellflächen direkt am Bad belegt sind.

»Das Naturbad braucht diesen Parkplatz.«

Dieser Fall sei 2019 laut der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF), die das Naturbad zusammen mit einem Förderverein betreibt, an 25 Tagen eingetreten, 2018 sogar 40 Mal. Laut Martina Brand vom Vorstand des Förderverein musste der Ausweichparkplatz in den beiden zurückliegenden Sommern wegen der langen Hitzeperioden »fast täglich geöffnet« werden.

»Das Naturbad braucht diesen Parkplatz, und selbst mit ihm reicht die Kapazität an Stellflächen nicht aus«, sagte Martina Brand dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage. »Ich bin überrascht und schockiert darüber, wie Leute auf eine solche Idee kommen können. Wenn man dem Naturbad die wenigen Parkplätze wegnimmt, dann kann man es gleich schließen.« Das Bad sei auf diese Fläche angewiesen. Außerdem halte sie das Vorhaben, die Lutteraue weiter zu versiegeln, für einen Schildbürgerstreich: »Ich möchte nicht wissen, was die Queller Bürger davon halten.«

»Weiterhin genügend Parkraum für Badegäste vorhalten«

Brackwedes Bezirksvertreter dagegen pochen auf die Mobilitätsoffensive rund um den Brackweder Bahnhof, wissen aber auch sehr wohl um den hohen Parkplatzbedarf des Naturbades. Deshalb haben sie ihren Auftrag an die Verwaltung mit der Ergänzung verknüpft, dass »weiterhin genügend Parkraum für Badegäste vorgehalten werden muss«, wie CDU-Fraktionschef Carsten Krumhöfner vorgeschlagen hatte.

Brigitte Varchmin (Linke) machte darauf aufmerksam, dass hinter dem durch Baumstämme abgegrenzten Wiesenparkplatz noch Möglichkeiten zur Erweiterung bestünden. Naturschutzbedenken dürfte es laut SPD-Fraktionschef Hans-Werner Plaßmann nicht gegen, da die Fläche ja einmal Industriegelände gewesen sei. Karl-Ernst Stille (Grüne) regte an, die Baumaßnahme unbedingt »unter dem Aspekt minimaler Flächenversiegelung« umzusetzen. Nach seinem Empfinden könnte das Gelände später, je nach Bedarf, um frei stehende Parkpaletten aufgestockt werden.

Die BBF steht einem Ausbau der Nahverkehrsinfrastruktur – und damit auch der Park-&-Ride-Parkplätze – positiv gegenüber. Sollte der neue Nahverkehrsplan einen solchen Parkplatz an der genannten Stelle vorsehen, könne sich die BBF eine kombinierte Nutzung vorstellen, teilte das Unternehmen mit. Dies müsste im Detail gemeinsam mit der Stadt und Mobiel geprüft werden.