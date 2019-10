Bielefeld (WB/sb). Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Moenkamp in Bielefeld-Altenhagen hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 47-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung.