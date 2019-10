Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Mehr als einen Tag nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Rabenhof in Bielefeld-Baumheide ist ein 48-jähriger Bewohner gestorben. Der Mann sei in der Nacht zu Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtet Polizeisprecherin Hella Christoph aus WESTFALEN-BLATT-Anfrage.