Den ersten runden Geburtstag feiern die gut 30 Herren des Chores mit einem großen Musikfest. Dafür haben »Käpt’n Rolf Henrichsmeyer und Andreas Mamerow am Montagabend vor dem Spiel zwischen dem DSC Arminia und dem Hamburger SV auf der Bielefelder Alm geworben. Die Geburtstagsfete steigt am Samstag, 2. November, ab 19 im Lokschuppen.

Unterstützt wird Shantallica – Motto: Shanty meets Metallica – von einigen Gästen, die nicht nur zum Feiern kommen, sondern auch ihre Instrumente mitbringen. Mit dabei sind High Voltage, The Seltaebs und The Boogie Dogs. Als Überraschungsgast, verspricht Henrichsmeyer, sei ein echter Seemann von der Waterkant an Bord. Und nach den Auftritten aller Bands folgt die Riesenparty mit DJane Claudi und DJ Fou. Karten gibt es im Vorverkauf bei Konticket im Loom.