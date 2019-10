Von Michael Schläger und Hendrik Uffmann

Foto: Hendrik Uffmann

Vier Grablichter und ein Strauß weißer Rosen erinnern an der Unfallstelle Ecke Teutoburger Straße an das tragische Geschehen. Der 35-jährige Fahrer eines silbernen Opel Zafira ist stadtauswärts unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug auf der regennassen Straße ins Schleudern gerät. Das Fahrzeug prallt frontal gegen eine Steinmauer und gegen einen Ampelmasten. Die sieben Insassen sind auf dem Heimweg von einer Hochzeit.

Thomas Seidenberg. früherer FDP-Chef und Kommunalpolitiker der Liberalen, wohnt gleich neben der Unfallstelle. Er wird am Sonntag gegen 23.30 Uhr von dem Aufprall aufgeschreckt, informiert sofort die Polizei, die aber schon unterrichtet gewesen sei. Helfer seien sofort an Ort und Stelle gewesen. »Es ist ein Wunder, dass es erst jetzt zu einem so schweren Unfall gekommen ist«, findet Seidenberg. Er geht davon aus, dass der Fahrer viel zu schnell gefahren ist. »Das ist in den Abend- und Nachstunden das Hauptproblem auf dieser Straße.« Straßenbahnschienen und eine feuchte Fahrbahn machten die vierspurige Ausfallstraße dann zu einer gefährlichen Rennstrecke.

Polizei: »Es gibt dort keine Häufung von Unfällen

Vor allem an den Wochenenden sei dies ein wachsendes Problem. Nicht nur jugendliche Fahrer, auch Taxen und Lkw seien auf der Straße außerhalb des Berufsverkehrs zu schnell unterwegs. Ein Problem auch: der anhaltend hohe Verkehrslärm spätabends.

Für die Bielefelder Polizei ist der Abschnitt der Detmolder Straße im Bereich zwischen August-Bebel-Straße und Teutoburger Straße allerdings keine besonders auffällige Strecke. »Es gibt dort keine Häufung von Unfällen«, erklärt Polizeisprecherin Hella Christoph. In den vergangenen drei Jahren haben sich nach ihren Worten in diesem Bereich fünf Unfälle ereignet. Hella Christoph: »Da die Straße dort vierspurig ist und sehr viel Verkehr herrscht, ist dies keine außergewöhnlich hohe Zahl.«

Die subjektive Wahrnehmung jedoch scheint eine andere zu sein. Vor der Sanierung galt auf der Straße zwischen der Sieker Endstation und dem Landgericht durchgängig Tempo 30, jetzt darf 50 Stundenkilometer gefahren werden. »Wenn sich alle daran hielten, wäre es ja gut«, meint Seidenberg. Aber seine Nachbarn und er könnten bestätigen: Dies sei nicht der Fall. »Vielleicht helfen Tempo 30 und eine bessere Tempoüberwachung.«

»Dort ist es unsicher, wenn es feucht wird.«

Diese Meinung teilt auch Martin Schmelz, Kommunalpolitiker der Wählergemeinschaft »Bürgernähe« und aktiv in der Bürgerinitiative »Sichere Detmolder Straße«. Er verweist auf Messungen der Verwaltung, wonach auf der Straße im Schnitt zwischen 63 und 65 Stundenkilometer schnell und nicht 50 gefahren werde. Das sei fatal, gerade in Kurvenbereichen, wie dem, wo am Sonntag der Unfall passiert ist. Auch er sagt: »Die Detmolder ist eine Gefahrenquelle. Dort ist es unsicher, wenn es feucht wird.«

Die Ermittlungen nach dem Unfall von Sonntagnacht dauern unterdessen an. Bislang gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, sagt Polizeisprecherin Christoph. Der Gesundheitszustand der besonders schwer verletzten 25-jährigen Beifahrerin sei weiter kritisch, die Frau befinde sich nach wie vor in Lebensgefahr.