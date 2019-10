Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Statt mit einem Minus von 42 Millionen Euro schließt der Haushalt 2018 der Stadt Bielefeld mit einem Plus von 54,8 Millionen Euro ab. Das Geld werde in den Abbau von Verbindlichkeiten fließen, sagt Kerstin Gast, Leiterin der Haushaltsabteilung im städtischen Amt für Finanzen. Vor allem höhere Steuereinnahmen haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. So wurden allein 18,1 Millionen Euro mehr Gewerbesteuern eingenommen als zunächst kalkuliert. Auch bei den Zinsen für Kurz- und Langfristkredite hat die Stadt noch einmal deutlich Geld gespart. Die Zahlungen fielen um 6,6 Millionen niedriger aus. Weniger aufgewendet hat die Stadt auch bei den Transferleistungen, etwa im Sozialbereich. Statt 647,8 Millionen Euro wurden nur 602,7 Millionen Euro ausgezahlt, 45,1 Millionen Euro weniger als kalkuliert. Mehrausgaben in anderen Bereichen gegengerechnet, bleibt ein Plus von 54 Millionen Euro.