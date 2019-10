Für mehr »Brustbewusstsein«: Nadja Will lädt Frauen mit Brustkrebs, Angehörige und Interessierte am 30. Oktober im Restaurant »Habichtshöhe« über Diagose- und Therapiemöglichkeiten zu informieren. Der »Ladies-Talk« für betroffene Frauen trifft sich zudem regelmäßig in Herford – und ab Januar in Bielefeld. Foto: Renée Trippler

Von Renée Trippler

Bielefeld (WB). »Hätte ich mich auf meine Frauenärztin verlassen, säße ich heute nicht hier«, sagt Nadja Will (36). Denn als sie vor zwei Jahren mit einem Knoten in der Brust Rat suchte, schickte ihre Ärztin sie wieder nach Hause.

Brustkrebs ist der häufigste Krebs bei Frauen. Um ihn zu besiegen, ist eine frühe Diagnose entscheidend. »Deshalb ist es wichtig, seinen Körper zu beobachten«, sagt Nadja Will. Die 36-Jährige hat ihre Diagnose vor zwei Jahren bekommen – und das nur, weil sie nicht locker gelassen hat. »Meine Ärztin meinte, ich sollte mich nicht verrückt machen, das seien eher Verspannungen.«

Glücklicherweise arbeitet Nadja Will aber als Kranken- und Gesundheitspflegerin für Anästhesie in einer Klinik und war sich sicher, dass etwas nicht stimmte. Also wandte sie sich an den Leiter des Brustzentrums in ihrem Krankenhaus. Er habe sich ihrer Sorge sofort angenommen und ihren Verdacht bestätigt: »Am Montag habe ich die Diagnose und am Donnerstag die erste Chemotherapie bekommen«, sagt die 36-Jährige. Da war der Tumor in ihrer Brust bereits 2,5 Zentimeter groß. »Wenn ich ein halbes Jahr später wieder zur Vorsorge gegangen wäre, wäre ich heute nicht hier.« Die Bielefelderin weiß, dass ihr Vertrauen auf das eigene Gefühl und der berufliche Kontakt zum Facharzt ihr das Leben gerettet haben. Und sie weiß, dass es bei vielen anderen Frauen anders läuft.

Bei Jüngeren ist der Krebs aggressiver

Um aufzuklären und die Vorsorge und Behandlung von Brustkrebs zu verbessern, hat sie mit ihrer Partnerin Maureen Niedeck eine Initiative gegründet: Den »Thinkpink-Club« . Das Ziel: Mut machen. »Krebs heißt nicht gleich tot. Aber es ist auch kein Thema, dass nur ältere Menschen angeht. Bei Jüngeren ist der Krebs aggressiver, weil die Zellen schneller wachsen.« Sie finde es wichtig, dass besonders junge Frauen »brustbewusst« würden, sagt Nadja Will. »Es rettet dich nur eines: Wenn du es früh genug erkennst.«

Deshalb ist es ihr so wichtig, dass Frauen Verantwortung übernehmen und sich unabhängiger machen: »Du merkst am besten, wenn etwas nicht stimmt.« Je mehr man selbst über das Abtasten und die Diagnostik wisse, desto gezielter könne man zum Arzt gehen. Es gebe so viele Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, die teilweise aber gar nicht bekannt seien. Wie beispielsweise die »Dis­covering Hands« – eine Untersuchung durch erblindete Frauen mit einem extrem ausgeprägten Tastsinn, die ausgebildet sind, um verdächtige Knoten sehr früh zu ertasten.

Die Beratung muss besser werden

Nadja Will möchte es Erkrankten außerdem leichter machen, schnell die richtige Therapie zu finden. Sie erlebe immer wieder, dass Patientinnen nicht ausreichend beraten werden. »So eine Diagnose ist, als würdest du mit einem Kantholz umgehauen werden. Man hat nicht den Kopf und die Kraft, zu recherchieren und dann noch zu sortieren, was für einen die beste Therapie ist«, sagt die 36-Jährige.

Ihr behandelnder Arzt habe ihr nach der Diagnose gesagt, er könne sie gesund machen – wenn die mentale Einstellung stimme. Das hat Nadja Will zu ihrem Mantra gemacht. Der »Thinkpink-Club« bietet unter anderem den »Ladies-Talk« an, bei dem sich an Brustkrebs erkrankte Frauen austauschen können – allerdings bewusst nicht über das Kranksein. »Sondern über das Leben«, sagt Nadja. »Wir wollen Spaß haben, und die Betroffenen sollen kurz Urlaub von der Therapie haben.«

Auf andere Gedanken kommen

Es sei wichtig, rauszugehen, anstatt sich zu verkriechen. Nadja sagt, sie erinnere sich an ein Treffen, bei dem es zwei Frauen sehr schlecht gegangen sei – beide steckten gerade mitten in der Chemotherapie. »Sie wollten erst nicht kommen. Am Ende waren sie drei Stunden da und haben eine große Pizza verdrückt.«

Bisher haben die Veranstaltungen in Herford stattgefunden; am 30. Oktober stellt die Initiative sich und ihre Partner um 17.30 Uhr im Restaurant »Habichtshöhe« (Bodelschwinghstraße 79) in Bielefeld vor. Unterstützt von vielen Chefärzten aus der Region können sich Interessierte informieren und austauschen. Ab Januar soll es den »Ladies-Talk« alle zwei Wochen in Herford und Bielefeld geben.