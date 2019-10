Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Nach zwei Beißattacken eines Hundes ermittelt die Polizei gegen den 49-jährigen Halter des Tieres wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das bestätigte am Freitag Polizeisprecher Michael Kötter.

Eine 70-jährige Bielefelderin war am 11. Oktober mit ihrem Hund auf der Straße Am Venn im Lutter-Grünzug unterwegs, als sie plötzlich auf den 49-jährigen Bielefelder und dessen Boxer-Presa-Mischling traf. Für diesen Hund gilt laut Michael Kötter eine Maulkorbpflicht. Nach Angaben von Zeugen und der 70-Jährigen habe das Tier aber diesen Maulkorb nicht getragen, was der 49-Jährige aber bestreite.

Joggerin verfolgt Angriff

Es kam zu einer Rangelei zwischen den Hunden. Der Mischling habe den anderen Hund mehrfach gebissen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sei die Frau während der Auseinandersetzung zudem gestürzt und dabei schwer verletzt worden. »Sie soll aber nicht gebissen worden sein«, berichtet Kötter. Der 49-jährige Hundehalter habe schließlich sein Tier von dem anderen Vierbeiner getrennt und ins Auto transportiert. Eine Joggerin sagte später aus, dass sie während der Auseinandersetzung helfen wollte, aber davon abgeschreckt wurde, dass der Hund keinen Maulkorb getragen habe.

Bereits knapp sechs Wochen zuvor hatte der Boxer-Presa-Mischling eine weitere Beißattacke verübt – nur wenige hundert Meter entfernt. Am 30. Oktober war auf der Schlangenstraße im Bielefelder Osten ein 74-Jähriger mit seinem Hund unterwegs. Gegen 18.30 Uhr kam ihm der herrenlose Boxer-Presa-Mischling entgegen.

Das Tier stürzte sich nach Polizeiangaben auf den anderen Hund und biss ihn in den Nacken. Auch der 74-Jährige wurde gebissen. »Der Mann wurde leicht verletzt und später vor Ort behandelt«, berichtet Michael Kötter. Auch in diesem Fall ermittle die Polizei gegen den 49-jährigen Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung.