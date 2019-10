Als der 40-jähriger Bielefelder am Samstagmorgen an der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/Eckendorfer Straße einen Polizeieinsatz in der Vorbeifahrt filmte, bemerkten dies die Beamten und folgten ihm.

Bei seiner Kontrolle gab er zunächst die Personalien seines Bruders an, der im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten ließen sich jedoch nicht täuschen und ermittelten die wahre Identität des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass ihm aufgrund einer Trunkenheitsfahrt der Führerschein abgenommen wurde.

Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.