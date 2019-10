Von Uta Jostwerner

Ohne spektakuläre Gestik, dafür mit unvergleichlicher Klarheit und Klangmagie überzeugt Koroliov in einem reinen Barock-Programm. Die geistige Durchdringung der Werke findet ihr Pendant in der klugen Repertoire-Zusammenstellung, wobei das Jahr 1685 eine besondere Rolle spielt.

In Halle an der Saale erblickt im Februar 1685 Georg Friedrich Händel das Licht der Welt. Im thüringischen Eisenach wird im März Johann Sebastian Bach geboren, und im Oktober kommt in Neapel Domenico Scarlatti zur Welt. In Dijon ist der kleine Jean-Philippe Rameau, Sohn des Organisten an der Kathedrale, bereits zwei Jahre alt.

Filigranität des Anschlags

Evgeni Koroliov stellte im ersten Kammerkonzert der Saison seine pianistischen und interpretatorischen Fähigkeiten in den Dienst dieser vier Komponisten. Und es bedarf nur weniger Takte, um ganz von seiner Kunst gefesselt zu sein. Gleich zu Beginn besticht die Filigranität des Anschlags, mit der der 70-Jährige die Gavotte und die sechs folgenden virtuosen Variationen aus der a-Moll-Suite von Rameau bewältigt.

Im Air mit seinen fünf Variationen und Presto von Händel sind die feingliedrigen Triller zu bewundern, aber auch die Nachdenklichkeit auf der einen, und der Spielwitz auf der anderen Seite, mit der der Pianist die Partitur belebt.

Beredte Klangmagie

Aus sieben der 555 Sonaten von Scarlatti macht Koroliov delikate, zeitlose Miniaturen in beredter Klangmagie. Mal ist es der sprunghaft-fröhliche Charakter, den er in unendlichen Anschlags-, Tempo- und Dynamik-Nuancen herausarbeitet, mal das drängend nervöse Treiben, mal die reinste Melancholie.

Dem Werke Bachs von jeher besonders verbunden, begeistert Koroliov am Ende mit den Partiten Nr. 1 und Nr. 2 restlos. Was der Komponist György Ligeti einst über Koroliovs Einspielung der »Clavierübung« sagte, lässt sich ohne weiteres auf seine Interpretationskunst der Partiten übertragen: »Wenn ich nur ein Werk mit auf die einsame Insel mitnehmen darf, so wähle ich Koroliovs Bach, denn diese Platte würde ich, einsam verhungernd und verdurstend, bis zum letzten Atemzug immer wieder hören.«