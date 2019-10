Prof. Dr. Wolfgang Braungart hat weit gespannte Interessen und Beziehungen: Er ist permanenter Gastprofessor in Shanghai und immer wieder für mehrwöchige Aufenthalte in Indien, Japan und an weiteren chinesischen Hochschulen. Foto: Bernhard Pierel

Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Ein bisschen, gesteht Prof. Dr. Wolfgang Braungart zu, sei sein Büro in der Universität wie die Kunstkammern früherer Zeiten: natürlich mit vielen Büchern, aber auch mit Bildern, Plakaten, Fotografien, einem Rentiergeweih, das er in Schweden gefunden hat oder einer Pop-up-Karte, die ihm eine japanische Studentin geschenkt hat.

»Erinnerung muss sich auch vergegenständlichen«, erklärt er, ganz analytisch, sein Sammelsurium – im Übrigen nur ein müder Abklatsch des heimischen Arbeitszimmers.

Braungart, 1956 in Schwäbisch Gmünd geboren – am 28. August, dem Geburtstag Goethes, was ihm den Vornamen einbrachte –, lehrt seit 1996 deutsche Literatur und Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld. Literatur und Religion, Literatur und bildende Kunst, Literatur und populäre Kultur, Utopieforschung und immer wieder Fragen der Ästhetik sind seine Schwerpunkte.

Seine eigenen Interessen sind weit gespannt

Auch im Alltäglichen findet er durch genaues Hinschauen die Anregungen für Fragen, für das Nachdenken über Ästhetik. Dem Fotografen, der ihn ins Bild setzt, wendet er sich auch gedanklich zu, räsoniert über die Ästhetik des Alltags und die Pressefotografie als Ästhetik des öffentlichen Lebens. Es ist diese Bereitschaft, die Braungart auch von seinen Studenten erwartet: »Es braucht guten Willen, intellektuelle Neugierde und eine offene Seele, sich mit Kunst, Literatur, Ästhetik zu befassen.«

Seine eigenen Interessen sind weit gespannt, reichen von der Trivialliteratur bis zu Stefan George und dem Symbolismus: Man kann fast ein beliebiges Thema anstoßen, Braungart stellt es in einen Zusammenhang und ordnet es ein. Selbst zum Frotzeln unter Ehepaaren fällt ihm der Satz »Ironie ist Pflicht« von Friedrich Schlegel ein – womit Ironie nicht etwas simpel Witziges, das negativ hinterfragt, meine: »Es geht Schlegel um eine reflexive Intellektualität, die sich gegen sich selbst wendet und mahnt, zu allem, was man tut, auch eine Metaposition zu haben.« Eine Position, die zu Fragen des Selbstgefühls und Selbstverständnisses führt, erneut zu Hölderlin, zu Hegel, Schelling und Descartes...

Die Triebfeder für seinen Forschergeist

Die Triebfeder für seinen Forschergeist ist eine persönliche: »Die Dinge, die mich ästhetisch ansprechen, möchte ich verstehen. Und ich habe Freude daran, das auch anderen zu vermitteln, ein Gespür zu wecken für den Reichtum der literarischen Artikulation.«

Natürlich gibt es literarische Werke, die er besonders schätzt und anderen ans Herz legen würde, einen Kanon möchte er gleichwohl nicht formulieren, »auf jeden Fall nicht als Ausdruck kultureller Machtausübung«. Ein Kanon der Dinge, die es wert seien, bewahrt und an die nächsten Generationen weiter gegeben zu werden, sei aber etwas anderes. »Denn er ist nicht zufällig entstanden.«

»Es entgeht einem etwas, wenn man dies nicht in sein Leben hinein holt«

Sicher, gesteht er zu, könne man ein erfolgreicher Manager sein, ohne Iphigenie auf Tauris gelesen zu haben. »Man kann fragen, wozu es gut ist, sich mit Kafka oder Kleist zu befassen, sich eine geschnitzte Madonna von Riemenschneider anzuschauen oder Beethoven und Mahler zu hören.« Die Antwort gibt er selbst: »Es entgeht einem etwas, wenn man dies nicht in sein Leben hinein holt.« Und er wünscht sich, dass seine Studenten bestimmten Texten gerne wieder begegnen möchten.

Der zeitgenössischen Literatur bescheinigt der Wissenschaftler ein hohes Niveau. »Aber wir sind zu nahe dran. Ich vermag nicht zu sagen, was davon bleibt.« Insofern sei die Unterscheidung zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik, die scharf sein darf und zum Diskurs anregen will, sinnvoll. Was Braungart nicht mag: Literatur, »die sich einem an den Hals wirft« und das Schielen nach Effekten. »In der Kunst würde man das Manierismus nennen.«

Der Privatmensch Braungart ist naturverbunden

Der Privatmensch Braungart ist naturverbunden, wandert gerne und fährt leidenschaftlich Fahrrad – ohne Motor, versteht sich, und durchaus auch schon einmal retour von einer Tagung in Halle/Saale. Vielleicht ein Ergebnis der Kindheit und Jugend im Hohenlohischen und Oberen Donautal: »Ich bin mit meinen beiden Brüdern in eine Ein-Klassen-Schule gegangen mit 28 Kindern von Klasse eins bis acht.« Der Klassenlehrer war übrigens der Vater.

Nach dem Abitur in Tuttlingen studierte Braungart von 1975 bis 82 in Gießen, Zürich und Braunschweig Germanistik, Kunstgeschichte und -pädagogik sowie Philosophie, war danach in Braunschweig, Wolfenbüttel, Gießen, den USA und Polen tätig, bevor er nach Bielefeld kam. Seit 1984 ist der Germanist, Vater zweier erwachsener Töchter, mit einer Romanistin verheiratet. Da wird, was beruflich beschäftigt, auch privat oft diskutiert. »Das ist Privileg und Last«, schmunzelt Braungart – der im Übrigen der Literarischen Gesellschaft in Bielefeld oder der Literaturkommission für Westfalen und diversen anderen Institutionen angehört.