Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). In dem seit Jahren schwelenden Streit um die Muffelwildherde im Teutoburger Wald in Dornberg könnte es bald eine Entscheidung geben. Am Freitag kommender Woche verhandelt das Oberverwaltungsgericht in Münster in dem Fall, in dem Waldbesitzer gegen die Stadt Bielefeld geklagt haben, weil die Mufflons Schäden an den Bäumen anrichten.