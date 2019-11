Bielefeld (WB/sb). Bei der Vorstellung der geplanten Gegendemos am 9. November hat das »Bündnis gegen Rechts« am Donnerstag auch Kritik an der Polizei geübt. Die Mitglieder erneuerten die Kritik daran, dass die Polizei nach der Genehmigung der Demo durch das Verwaltungsgericht nicht vor das Oberverwaltungsgericht gezogen ist.