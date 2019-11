Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Bei einem Unfall im Bielefelder Osten mit Beteiligten aus der Rockerszene sind am Freitagmorgen zwei Menschen an der Eckendorfer Straße/Schelpmilser Weg verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein Autorennen handelte.

Zudem entstand nach ersten Polizeiangaben ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Die Polizei war im Großeinsatz. Nach ersten Angaben blieb bei der Unfallaufnahme alles friedlich.

Zeugen hatten den Zusammenstoß an der Kreuzung Eckendorfer Straße/Schelpmilser Weg um 10.26 Uhr gemeldet. Nach ersten Polizeiangaben hatten ein weißer Mercedes GLE und ein weißer Golf GTI, beide mit Bielefelder Kennzeichen, die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts befahren. Obwohl die Ampel Rot anzeigte, fuhren die Fahrzeuge in den Kreuzungsbereich zum Schelpmilser Weg. Ein weißer VW Up eines Pflegedienstes des Deutschen Roten Kreuzes aus Bielefeld war auf dem Schelpmilser Weg in Richtung Heepen unterwegs. Da die Ampel grün anzeigte, fuhr der Fahrer in den Kreuzungsbereich.

Zwei Verletzte

Dort krachten schließlich die drei Autos zusammen. Auch weil die Polizei mitbekam, dass Mitglieder der Rockerszene zu den Unfallbeteiligten gehören, war sie mit großem Aufgebot am Unfallort vertreten. »Zunächst wollte keiner der Insassen des Mercedes sagen, wer gefahren ist«, berichtet Polizei-Einsatzleiter Uwe Gennrich dem WESTFALEN-BLATT. Später gab einer der Männer im Auto zu, den Wagen gefahren zu haben. »Niemand leistete vor Ort Widerstand. Es gab keine Auseinandersetzungen«, betont Gennrich.

Nach einer ersten Meldung gab es keinen Verletzten. Doch am Unfallort stellte die Polizei schließlich fest, dass doch zwei Insassen im Mercedes und Golf verletzt wurden. »Sie wurden mit dem Rettungswagen in Bielefelder Krankenhäuser gebracht«, berichtet Gennrich. Der Fahrer des VW Up blieb unverletzt. Vor Ort war auch der an der Bielefelder Rosenhöhe stationierte Rettungshubschrauber Christoph 13.

Autos sichergestellt

An allen drei Autos entstand Totalschaden. Vor allem aufgrund des hohen Wertes des Mercedes GLE geht die Polizei von einem sechsstelligen Sachschaden aus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellte die Polizei den Mercedes und den Golf sicher – und kassierte die Führerscheine der beiden Autofahrer ein. Die Männer bleiben aber nach ersten Polizeiangaben auf freiem Fuß. »Alles Weitere werden jetzt die Ermittlungen der Polizei zeigen«, berichtet Gennrich.

Aufgrund des Unfalls und des Polizeieinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Eckendorfer Straße. Der Verkehr auf der Eckendorfer Straße wurde stadtauswärts in Richtung Schelpmilser Weg abgeleitet. Nach zwei Stunden, gegen 12.30 Uhr, war die Unfallaufnahme beendet.