Die Flyer haben Unbekannte am Siegfriedplatz verstreut.

Bielefeld (WB/sb/cm). Hunderte Flugblätter der Partei Die Rechte wurden seit Freitag im Bielefelder Westen und am Wellensiek verstreut. Die Partei wirbt damit auch für die Teilnahme an der von ihr veranstalteten Neonazi-Demo am 9. November , zu der es viele Gegenaktionen gibt.