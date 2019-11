Die Flyer haben Unbekannte am Siegfriedplatz verstreut.

Bielefeld (WB/sb/cm). Hunderte Flugblätter der Partei Die Rechte wurden seit Freitag im Bielefelder Westen und am Wellensiek verstreut. Die Partei wirbt damit auch für die Teilnahme an der von ihr veranstalteten Neonazi-Demo am 9. November , zu der es viele Gegenaktionen gibt.

Am Samstagmorgen lagen die Flyer unter anderem auf dem Siggi und angrenzenden Straßen. Und offenbar wurde schnell gehandelt. Anwohner sammelten die Flugblätter wieder ein. Denn bereits am Samstag Vormittag waren die meisten Flyer am Siggi verschwunden .

»Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen«, berichtet ein Polizeisprecher auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Es werde jetzt geprüft, ob auf den Flugblättern strafrechtlich relevante Inhalte zu finden sind.

In jedem Fall handle es sich um eine Ordnungswidrigkeit aufgrund der Verunreinigung der Straßen. Sollten die Verunreinigungen größer sein, will die Polizei in Absprache mit der Stadtverwaltung die Stadtreinigung einschalten.