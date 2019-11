Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück (WB). Aufgrund eines Notfalleinsatzes ist die Bahnstrecke zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück am Samstagnachmittag gesperrt worden.

Wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte, habe es in Gütersloh einen Notfalleinsatz gegeben. »Die Strecke Hannover - Hamm - Dortmund/Köln ist zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück gesperrt«, hieß es. Die Fernverkehrszüge werden demnach umgeleitet zwischen Hamm und Hannover. Die Sperrung werde bis etwa 17.45 Uhr andauern.

Bahneisende müssen sich laut Bahn auf Verspätungen von 80 bis 90 Minuten einstellen.

Für den RE6 werde ein Ersatzverkehr mit zwei Bussen der Firma Holtkamp zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück eingerichtet, hieß es am Samstag . Züge aus Köln/Bonn Flughafen enden/beginnen in Rheda-Wiedenbrück. Züge aus Minden enden/beginnen in Bielefeld.