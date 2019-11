25 Feuerwehrleute sind an der Grafenheider Straße im Einsatz. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Ein Dachstuhlbrand in einer Gewerbe-Immobilie hat einen Feuerwehreinsatz in Bielefeld-Brake ausgelöst. Es wurde niemand verletzt.

Mitarbeiter eines Bäckereibetriebs hatten das Feuer in dem Gebäude an der Grafenheider Straße 84 gegen 14.15 Uhr gemeldet. Die Mitarbeiter verhinderten zunächst mit Feuerlöschern, dass sich der Brand ausbreitete.

Das Feuer hatte sich an einem Ofen entwickelt und war dann in die Zwischendecke zum Dachstuhl hochgezogen. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff. Der Dachstuhl wurde mit zwei Hochleistungslüftern entraucht. Durch das Feuer wurde der Ofen beschädigt. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben.

Der Feuerwehreinsatz dauerte bis 15.30 Uhr. 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschabteilung Brake waren im Einsatz.