Das sagte Sozialdezernent Ingo Nürnberger dem WESTFALEN-BLATT. Man arbeite unter Hochdruck an einer Lösung und suche Heimplätze, um nach einem erneuten Legionellenfall und zwei Todesfällen das Seniorenzentrum Baumheide vorübergehend schließen zu können. Parallel liefen in Sprechstunden des Sozialamtes Gespräche mit Angehörigen und Betroffenen über die geplante Verlegung.

Bei der Unterbringung der Bewohner in anderen Einrichtungen sieht Nürnberger eine Übergangslösung auch in einer Doppelbelegung von Zimmern. In einem zumutbaren Rahmen und in Absprache mit der Heimaufsicht wolle man zu diesem Mittel greifen und müsse dann von der vorgeschriebenen Einzelzimmerquote abweichen. 2003 hatte der NRW-Landtag ein Landespflegegesetz verabschiedet, nach dem die Pflegeheime bis Mitte 2018 eine Einzelzimmerquote von mindestens 80 Prozent erreichen müssen.