Zuletzt hatte das Festival im Juni 2013 stattgefunden. Damals kamen insgesamt rund 20.000 Besucher zu drei Konzerten und auch damals war Naidoo mit dabei. Zudem begeisterten Philipp Poisel und der kanadische Superstar Bryan Adams die Zuschauer. Zudem fand das Soundpark Open Air im Jahr 2011 und 2010 statt.

Santiano, hier im Dezember 2018 beim Konzert in der Bielefelder Seidensticker-Halle, wollen im Sommer 2020 im Ravensberger Park für Seemanns-Gefühle sorgen. Foto: Oliver Schwabe Santiano, hier im Dezember 2018 beim Konzert in der Bielefelder Seidensticker-Halle, wollen im Sommer 2020 im Ravensberger Park für Seemanns-Gefühle sorgen. Foto: Oliver Schwabe

Sieben Jahre später steht nun die Neuauflage an, für die die veranstaltende Stratmann Event GmbH & Co. KG bereits zwei Acts fest terminiert hat. Am Donnerstag, 27. August 2020, um 19.30 Uhr bringen Santiano aus dem hohen Norden eine musikalische steife Seemannsbrise nach Ostwestfalen. Im Anschluss an ihre »MTV Unplugged Tour 2020« gastieren Santiano mit »Live und Open Air 2020« im Ravensberger Park.

Zuletzt fand das Soundpark Open Air im Sommer 2013 im Ravensberger Park statt. Foto: Thomas F. Starke Zuletzt fand das Soundpark Open Air im Sommer 2013 im Ravensberger Park statt. Foto: Thomas F. Starke

Einen Tag kehrt auch Xavier Naidoo wieder zurück nach Bielefeld. Im Rahmen seiner »Hin und Weg Tour« gastiert er am Freitag, 28. August, ab 19.30 Uhr beim Soundpark Open Air, wo er zuletzt vor sechs Jahren schon einmal auftrat. Rund 170.000 Tickets hat Naidoo für seine aktuelle Arena-Tour verkauft, die das Beste aus 25 Jahren vereint. Jetzt präsentiert der 48-Jährige Meilensteine seiner Karriere gemeinsam mit seiner hochkarätigen Live Band im Sommer 2020 Open Air. Die »Hin und Weg Tour«, deren Motto auf die vielen Facetten und Genres von Xavier Naidoo anspielt, läuft bis zum 5. September 2020.

Weitere Künstler sind für das Soundpark Open Air in der Planung. Der allgemeine Vorverkaufsstart für die Veranstaltung ist am kommenden Freitag, 8. November. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim WESTFALEN-BLATT.