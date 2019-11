Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Fällt das Oberverwaltungsgericht Münster an diesem Freitag das Todesurteil für die Bielefelder Mufflonherde? Davor fürchtet sich der Muffelwildring, in dem sich heimische Waldbauern, Jäger und die Stadt Bielefeld zum Erhalt der 1967 im Teutoburger Wald angesiedelten Tiere zusammengeschlossen haben.

Über Verbleib beziehungsweise Abschuss der Herde streitet die Stadt Bielefeld, wie berichtet, seit Jahren mit der Klasingschen Familienstiftung , die im Teutoburger Wald 133 Hektar Wirtschaftswald betreibt. Waren es in den 70er Jahren manchmal bis zu 40 Tiere, die im Bielefelder Stadtwald zwischen Ostwestfalendamm, Osnabrücker Straße, Bielefelder Straße (Peter auf’m Berge) und Dornberger Straße/Johannistal lebten, sind es derzeit je nach Jahreszeit nur noch 12 bis 16 Exemplare.

Mit Blick auf den Genpool hat die Wildschafherde nach Ansicht des Muffelwildrings durch gezieltes Bejagen ihre kleinstmögliche Stückzahl erreicht. Doch diese wenigen Tiere richten laut Einschätzung der Stiftung Klasing noch immer einen erheblichen Schaden an – einmal durch Verbiss an jüngeren Bäumen, einmal durch das Wetzen ihrer Hörner an der Rinde. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen beziffert die Stiftung den dadurch entstehenden Wertverlust an ihrem Baumbestand auf jährlich 5000 Euro.

»Natürlich richtet Wild Schaden an.«

Diese Zahl halten die Queller Waldbauern und leidenschaftlichen Jäger Mark Meyer zu Bentrup (46) und Henrich König (50) für überzogen. Beide sind Mitglieder im Muffelwildring, besitzen selbst ausgedehnte Waldstücke südlich der Hünenburg und stellen auch an eigenen Bäumen solche Schäden fest. »Allerdings sind die Schäden auf der Nordseite des Waldes bei Klasing höher als bei uns«, gesteht Henrich König. Dort halte sich die Herde häufiger auf als im Süden, weil sie weniger durch Spaziergänger und Mountainbiker gestört werde.

»Natürlich richtet Wild Schaden an. Es gibt keine Wildart, die nur von Luft und Liebe lebt«, sagt Ringvorsitzender Mark Meyer zu Bentrup. Aber der Schaden stehe in keinem Verhältnis zum immensen Wert der Mufflons für den Teutoburger Wald. »Denn es geht doch um die Artenvielfalt«, betont er. »Ob es der Uhu ist, das Reh oder eben das Mufflon. Unser Wald ist nicht nur ein Lieferant für Sauerstoff und Holz, sondern auch eine wichtige Schutzzone für die Tierwelt.«

»Mufflon nach mehr als 50 Jahren in Bielefeld angekommen.«

Die beiden Queller wissen: Ursprünglich gehören die Wildschafe in die Türkei, nach Iran und Irak oder auf einige wenige Mittelmeerinseln. »Aber wie lange muss eine Tierart irgendwo ansässig sein, um dort heimisch zu sein?«, fragt Henrich König. »Für uns ist das Mufflon nach mehr als 50 Jahren in Bielefeld angekommen.«

Darüber hinaus sind die Waldbauern sich einig: Die großen Lücken in ihren Baumbeständen gehen nicht aufs Konto der Mufflons. Die neueren Lichtungen vor allem im Fichtenbestand und bei den Buchen sind eine Folge der Stürme Kyrill (2007), Friederike (2018) sowie der extremen Dürresommer 2018 und 2019 mit der jeweiligen Borkenkäferinvasion. Wenn der Klimatrend sich fortsetze, »dann finden die Mufflons in wenigen Jahren in unserem Wald sowieso nichts mehr zu fressen«, prognostiziert König. Aber auf dieses Szenario würde es der Muffelwildring gerne ankommen lassen – und die Herde nicht schon vorher beseitigt wissen.

»Im Alter von sechs Jahren habe ich die Mufflons zum ersten mal durch den Wald ziehen sehen. Für mich gehören sie zu Bielefeld wie die Sparrenburg«, erzählt Mark Meyer zu Bentrup. »Ein Buch zuzuschlagen, was mehr als 50 Jahre lang offen lag, fände ich sehr traurig.« Sollte der Abschuss tatsächlich beschlossen werden, würde er sich daran nicht beteiligen. Henrich König winkt ebenfalls ab: »Nein, da würde auch ich jägerisch nicht tätig werden.«