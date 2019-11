So soll der neue Jahnplatz aussehen: Der Radweg verläuft zwischen Einstiegs- und Wartebereich. Foto: Bockermann-Fritze (Visualisierung)

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Der Zeitplan ist eng. Im Sommer 2020 soll mit dem Umbau des Jahnplatzes begonnen werden. Jetzt müssen die vorbereitenden Beschlüsse gefasst werden. Doch die Politiker in der Bezirksvertretung Mitte fürchten, dass manches mit zu heißer Nadel gestrickt ist.

»Was ist mit den Fußgängern?«, wollte Hartmut Meichsner (CDU) wissen. Deren Belange seien bei den bisher vorliegenden Planungen zu wenig berücksichtigt worden. »Die bisher vorliegenden Querungs- und Kreuzungsvorschläge gehen zu Lasten der Fußgänger, meinte auch Bezirksbürgermeister Hans-Jürgen Franz (SPD). Kommt das Fahrradparkhaus, können Fußgänger den Platz auch nicht mehr unterirdisch queren. Problematisch sei auch die Verteilung der Bushaltestelle auf den gesamten Platzbereich und die angrenzenden Straßen.

»Im Galopp die Haltestelle wechseln«

»Die Leute müssen beim Umsteigen im Galopp die Haltestelle wechseln«, so Jan-Helge Henningsen (CDU). Nur wenn der Jahnplatz autofrei würde, bestünde eine andere Situation, meinte Dieter Gutknecht (Grüne). Dirk Vahrson, zuständiger Jahnplatz-Planer im Rathaus, versicherte, dass für die Fußgänger eine ausreichende Querungszeit erhalten bliebe. Es werde außerdem ein barrierefreier Übergang geschaffen. Im Bereich des Jahnplatzes würden »Gute Umsteigemöglichkeiten« geschaffen. Wo die Busse halten, wird es einen drei bis 4,50 Meter breiten Ausstiegsbereich geben. Der Radweg schließt sich an, gefolgt von einem Wartebereich und dem Gehweg.

Auch dieses so genannte Kopenhagener Modell bleibt umstritten. Frederik Suchla (SPD) sprach von einer »Haltestellensituation mit Konfliktpotenzial.«

Bis zu sechs Haltstellenbereiche für Busse ausgewiesen

Die Zahl der Busse, die künftig den Jahnplatz ansteuern, soll mittelfristig von derzeit rund 900 täglich auf bis zu 1200 gesteigert werden. Unter anderem deshalb haben die Verkehrsbetriebe Mobiel vorgeschlagen, an der Frie­drich-Verleger-Straße eine zusätzliche Haltestelle in Fahrtrichtung Jahnplatz einzurichten. Eine erste Modellrechnung, so Vahrson, habe ergeben, dass dadurch der Verkehrsfluss auf dem Platz nicht wesentlich gestört werde.

Unterdessen fordert »Die Linke« im Rat, dass bei der Jahnplatz-Planung eine oberirdische Stadtbahn-Linie nicht bloß angedacht, sondern fest eingeplant werde. Deren Verkehrspolitiker Bernd Vollmer nimmt ebenfalls Bezug auf die künftige Haltestellen-Situation: Mittlerweile seien bis zu sechs Haltstellenbereiche für Busse ausgewiesen, die noch dazu bis zu 200 Meter auseinandergezogen seien. Dabei könnten nur mit einer weiteren Stadtbahn in Niederflurtechnik mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV bewegt werden.