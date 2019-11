Bielefeld (WB). Was sind die besten Restaurants in Bielefeld? Der Gastronomieführer »Gault Millau« will in seiner neuen Ausgabe wieder eine Antwort darauf geben. Demnach liegen das Tomatissimo in Dornberg und Höptners Abendmahl in Schildesche vorn.

Der Restaurantführer »Gault Millau« vergibt Noten nach dem französischen Schulnotensystem – also maximal 20 Punkte. Spitzenreiter in NRW ist das Vendome in Bergisch-Gladbach mit 19,5 Zählern. Tomatissimo und Höptners Abendmahl erreichen jeweils 15 Punkte – und dazu gibt es noch zwei Kochmützen. Bei Höptners Abendmahl wird unter anderem die »herzhafte westfälische Blutwurtspezialität Möpkenbrot in den Amuse-bouches«. Erwähnt werden auch die »verführerischen hausgemachten Petits Fours«. Köstlich sei auch die »krosse Scheibe Schweinebauch«. Die Kritiker loben auch »die souveräne Gastgeberin Janine Hajek«.

»Innovative, frische und unkomplizierte Restaurants« in Bielefeld

Auch für das Tomatissimo in Kirchdornberg gibt es viel Lob. Empfehlenswert seien »die Pasta, die hausgemachten Spaghetti aus dem Parmesanlaib ebenso wie die perfekten Gnocchi mit gebratenem Kalbsbries, die in einer kräftigen und geschmacksintensiven Morchelsauce schwammen«.

Immerhin 14 Punkte und eine Kochmütze gibt es für das Historische Gasthaus Buschkamp auf dem Museumshof Senne. Gelobt wird hier das »breite Speisenangebot, der hochmotivierte Service und das gefällige Auffrischen der Einrichtung«.

Das Restaurant Geistreich im Hotel Bielefelder Hof am Hauptbahnhof erhält 13 Punkte und eine Kochmütze. In die Liste schafften es zudem die Weinbar Jivino an der Obernstraße sowie das Numa an der Obernstraße und das Gui am Gehrenberg. Die beiden Letztgenannten wurden in der Kategorie »Pop« aufgeführt: »Das steht für innovative, frische und unkomplizierte Restaurants«, heißt es.