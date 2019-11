Bielefeld (WB). Der Bielefelder Koch Patrick Büscher hat es bei der Sat1-Show »The Taste« unter die besten neun und damit ins Viertelfinale geschafft. Er kochte in der Sendung am Mittwochabend eine Apfeltarte mit Wachtel dazu gegrillten Blumenkohl, Hühnerhaut und Chimichurri.

Später servierte er ein Ahornsirup-Gel und Apfelperlen in Apfel-Sellerie-Sud, Walnuss und weißen Schoko-Crumble. Thema im Viertelfinale ist die Welt. Die Köche dürfen sich in den verschiedensten Länderküchen austoben. Auf den Losen stehen Spanien, Thailand, Dänemark und Peru. Los geht es am Mittwoch, 13. November, um 20.15 Uhr in Sat1.