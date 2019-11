Bielefeld (WB/cm). Am Mittwochabend rückten die Bielefelder Brandbekämpfer um 18:49 Uhr zu einem Kellerbrand an das Senne-Center an der Max-Planck-Straße aus. Ein Anrufer aus der dortigen Gastwirtschaft an der Hausnummer 22 meldete Brandgeruch aus dem Keller. Zu diesem Zeitpunkt fand dort eine private Feierlichkeit statt, wie Einsatzleiter Thomas Epp am Abend mitteilte.