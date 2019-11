Von Burgit Hörttrich und Jens Heinze

Bielefeld (WB). Der Mann, der die Idee hatte, wurde von der Umsetzung selbst überrascht. Klaus Rees, Ratspolitiker der Grünen, sagt, er habe am Donnerstagvormittag per Zufall gesehen, dass auf dem stillgelegten Teilstück des Niederwalls zwei »Zebrastreifen« in Regenbogenfarben auf die verkehrsberuhigte Fahrbahn aufgebracht wurden.