Bielefeld (WB/kw). Bei einem Unfall auf der Morsestraße im Bielefelder Ortsteil Sennestadt ist am Freitagnachmittag ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der 89-jährige Bielefelder verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer auf dem Seitenstreifen neben der Fahrbahn in Richtung Gildemeisterstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 29 soll er dann nach links aus noch unbekannter Ursache abgedriftet und auf die Fahrbahn geraten sein. Ein 52-jähriger Bielefelder am Steuer eines VW-Golfs, der in der gleichen Richtung fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Radler.

Rettungskräfte, darunter die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 13, versuchten den 89-Jährigen zu reanimieren. Er verstarb dann aber noch am Unglücksort.

Nach dem Unfall ist die Morsestraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.