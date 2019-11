Spaß in der »Platte«: (von links) Cornelius Gebert, Georg Böhm, Christina Huckle und Brit Dehler in der Uraufführung von »Jugendliebe« im TAM. Foto: Joseph Ruben/Theater

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Auf der einen Seite: französischer Hochadel in der 25. Generation. Auf der anderen Seite: Dragana, die Haushälterin, die die Steuererklärung ihres Arbeitgebers »rein zufällig« gefunden hat und jetzt weiß, dass der 734 Mal so viel verdient wie sie. Hier großzügige Altbauwohnung am Bois de Boulogne, da »Platte« im Banlieu.

Die Boulevard-Komödie »Jugendliebe« spielt mit Klassen und Klischees. Schnelle Dialoge, auf den Punkt gebracht, treiben die Handlung einem durchaus überraschenden Finale entgegen. Das Stück erlebte in Anwesenheit seines Autors Ivan Calbérac (»Frühstück bei Monsieur Henri«) im TAM seine Uraufführung.

Das, was die Geschichte ab und an (noch) als kleine Schwächen aufweist, hat Michael Heicks durch starke Regieeinfälle ausgeglichen: So gibt es Lieder, die nicht nur nettes Beiwerk sind, sondern das Gefühlsleben der Protagonisten widerspiegeln (»Illusionen« von Alexandra oder »Je veux« von Zaz, das das Ensemble dem Autor zum Schluss noch einmal als Geburtstagsständchen darbrachte).

Schmaler Grat zwischen Boulevard und Klamauk

Die Schauspieler treffen den richtigen Ton, kreieren Leichtigkeit und Lachen und schaffen es, den schmalen Grat zwischen Boulevard und Klamauk ohne Fehltritt entlang zu balancieren.

Dabei tragen die Kostüme (besonders die für Georg Böhm als Anwalt Rougeron) ihren Teil dazu bei, dass soziale Fragen, die thematisiert werden, auch ein befreiendes Lachen zulassen.

Da ist Antoine (Cornelius Gebert), dessen Freundin Diane (Christina Huckle), uralter, wenn auch verarmter Bourbonen-Adel, gerade beim Shoppen seine Kreditkarte zum Glühen bringt. Da ist Dragana (Carmen Priego), die ob der ihrer Ansicht nach ungerechten Entlohnung in Streik tritt. Da ist Antoines Anwalt, der mit der Hiobsbotschaft herein platzt, dass Maryse (Brit Dehler) die Scheidung (und Antoines halbes Vermögen) verlangt und zu diesem Zweck persönlich anreist.

Prekäre Existenz zwischen Alkohol und Jobcenter

Antoine hat total vergessen, dass er seit 20 Jahren verheiratet ist. Schließlich war die Blitzhochzeit in Las Vegas eine Schnapsidee. Maryse soll aber keinen Cent haben, keinen Cent! Da bezahlt er lieber Dragana eine Reise, um selbst mit Diane in deren Einraumwohnung zu ziehen, um Maryse eine prekäre Existenz zwischen Alkohol und Jobcenter vorzuspielen. Dass sich auch sein Anwalt einschaltet, ist ebenso wenig hilfreich wie Maryses (erfolgreiche) Verführungsversuche. Diane fällt es natürlich, blaublütig, wie sie nun mal ist, entsprechend schwer, sich der ach so ungewohnten Umgebung anzupassen.

Dragana hat sich derweil im Paralleluniversum Luxuswohnung häuslich eingerichtet... Als sie Antoines wertvollen Expressionisten an Maryse verschenken will, droht die Lage endgültig zu eskalieren. An dieser Stelle wird nicht verraten, wie die Geschichte endet, nur so viel: Der Clou wird, was für die geschickte Regie spricht, quasi nebenbei serviert. Timo Dentler und Okarina Peter ist ein Bühnenbild gelungen, das es erlaubt, aus der Wohnung in der Belle Etage mit wenigen Handgriffen einen herunter gekommenen Kaninchenstall zu machen.

Getragen wird »Jugendliebe« durch das engagierte und minutiöse Spiel der Akteure. Eine großartige Ensembleleistung. Vorstellungen zunächst bis 3. Januar.