Knapp vorbei am Kitsch: Gregor Meyle packt auf der Bühne im Lokschuppen große Emotionen und viele Liebeslieder aus. Foto: Kerstin Panhorst

Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Gitarre, Hut und Brille sind die Accessoires, an denen man Gregor Meyle immer wieder erkennt. Eine einzigartige Stimmfarbe, authentische Liebeslieder und viel Gefühl sind aber die Merkmale, die ihn wirklich aus der Masse deutscher Sänger heraus stechen lassen.

Im Lokschuppen bewies der 41-Jährige nun vor 1200 begeisterten Fans erneut seine Klasse und Musikalität gemeinsam mit seiner neunköpfigen Band voller Multiinstrumentalisten, die neben Gitarre, Klavier und Schlagzeug auch Banjo, Geige, Mandoline, Cello, Akkordeon oder auch Kontrabass und Blockflöte beherrschen.

Klaviatur großer Emotionen und Gratwanderung zum Kitsch

Bekannt wurde Gregor Meyle einst durch eine Pro7-Castingshow und belegte dort mit seinen Eigenkompositionen den zweiten Platz. Sein damaliger Finalsong »Soll ich dich befreien?« verfehlt auch heute noch seine Wirkung nicht, selbst Moderator Stefan Raab habe er damals, so glaubt Meyle, mit dem Titel eine Träne aus dem Auge gequetscht.

Die Klaviatur großer Emotionen beherrscht der Backnanger Singer-Songwriter ebenso wie die Gratwanderung zum Kitsch. Zeilen wie »Vor mir liegt das blaue Meer, ich schau den Wolken hinterher« oder Plattitüden wie »Es geschieht nichts ohne Grund« könnten inhaltsleere Kalendersprüche und Floskeln sein, Binsenweisheiten zur Gitarrenmusik. Doch bei Gregor Meyle schwingt immer eine Ernsthaftigkeit und Authentizität mit, eine Form der Intimität. Ihm nimmt man diese haarscharf am Kitsch vorbei schrammenden Geschichten als persönliche Erfahrungen ab, weil er aufs große Pathos verzichtet. Und trotzdem singt er in beinahe allen Liedern über das kitschigste aller Themen, die Liebe.

Meyle ist ein moderner Troubadour, der dank seines Charismas und seines in der Moderation immer wieder durchscheinenden Humors über Herzschmerz singen kann, ohne dass es unangenehm wird. Völlig prätentionslos begrüßt er Langzeitfan Olaf in der ersten Reihe und erzählt, wie der ihm einst eine Küche verkauft hat. Oder er zeigt sich selbst darüber erstaunt, dass er gerade erst mit Sascha ein Konzert in der Elbphilharmonie gegeben hat, jenem Sascha, für den er vor ein paar Jahren als Roadie noch Bühnen aufgebaut hat.

Den Durchbruch verdankt Meyle der Sendung »Sing meinen Song«

Den Durchbruch, das weiß Meyle, verdankt er seiner Mitwirkung an der Sendung »Sing meinen Song – Das Tauschkonzert«. Als der Anruf von Xavier Naidoo kam, ob er daran teilnehmen wolle, hatte Gregor Meyle nämlich schon fast aufgegeben. »Ich wollte aufhören, Musik zu machen, weil es nicht in den Taschenrechner gepasst hat«, verrät er.

Dann wären dem Publikum allerdings zwei Stunden Livekonzert entgangen, inklusive der immer noch großartigen Hits »Keine ist wie du« und »Niemand«, lateinamerikanischen Klängen, Reggaestücken und der traurigen Ballade »Fußspuren im Sand«, die Meyle im vergangenen Jahr schrieb, als er nicht nur seine Mutter, sondern auch drei Freunde innerhalb weiger Monate verlor.