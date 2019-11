Das Seniorenzentrum in Baumheide. Foto: Bernhard Pierel

Eine vom AWO-Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe (AWO OWL) eingerichtete Arbeitsgruppe habe in Gesprächen mit allen Beteiligten erste Ergebnisse erzielt. Für alle Bewohner des Seniorenzentrums Baumheide sollen alternative Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden.

In dem Seniorenheim waren Ende August zwei Menschen durch Legionellen gestorben . Und nachdem im Oktober erneut ein Bewohner an den Erregern erkrankt war, hatte die AWO die Einrichtung vorübergehend geschlossen .

Rund ein Drittel der Bewohner werde voraussichtlich im Klinikum Mitte ein vorübergehendes Zuhause finden. Ein weiteres Drittel werde in AWO-Einrichtungen in der Region betreut werden. Die übrigen Bewohner könnten in Einrichtungen anderer Träger untergebracht werden.

In enger Abstimmung mit den Betroffenen und ihren Angehörigen, der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt, den übrigen Trägern von Senioreneinrichtungen und den AWO-Seniorenzentren seien diese Lösungen gefunden worden.

In einem nächsten Schritt werden die notwendigen rechtlichen und organisatorischen Regelungen getroffen, teilt die AWO weiter mit. Danach beginne der Umzug. In einigen Fällen sei er bereits erfolgt.

Parallel dazu werden die erforderlichen baulichen Veränderungen des Seniorenzentrums Baumheide vorgenommen. Einen genauen Termin für den Wiedereinzug konnte die AWO noch nicht nennen.