Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Wer in diesem Jahr volljährig geworden ist, hat nie etwas anderes erlebt als Haushaltskrise im Rathaus. Im kommenden Jahr ändert sich das. Erstmals 2020 will die Stadt wieder schwarze Zahlen schreiben.

Doch statt schon mal den Sekt kalt zu stellen, gibt sich Stadtkämmerer Rainer Kaschel lieber gewohnt zurückhaltend. Der Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben sei nur knapp darstellbar. »Die Handlungsspielräume werden insofern auch in den kommenden Jahren nur sehr begrenzt sein.«

So ließ sich der städtische Finanzchef am Montag zu Beginn der Etatschlussberatungen für den Doppelhaushalt 2020/21 im Finanzausschuss des Rates ein. Vielleicht ein Wink an die Finanzpolitiker, es mit den Ausgaben nicht zu übertreiben. Und auch für die Bürger sind erst einmal keine Entlastungen vorgesehen. Dreimal war in den vergangenen Jahren im Zuge der Haushaltssicherung die Grundsteuer erhöht worden. An eine Absenkung wird nicht gedacht.

4,3 Millionen Euro Überschuss

1,34 Milliarden Euro will die Stadt im kommenden Jahr ausgeben, fast 1,4 Milliarden Euro ein Jahr später. Das sind die erwarteten Überschüsse von 4,3 Millionen Euro in diesem und 5,7 Millionen im kommenden Jahr tatsächlich überschaubar. Aber der Kämmerer erkennt eine stetige Entwicklung, sagt für 2024 einen Überschuss von 11,5 Millionen Euro voraus.

Was Kaschel optimistisch stimmt, ist auch die jüngste Steuerschätzung. Danach könnte es bei der Gewerbesteuer ein bisschen besser laufen als zunächst geplant. Erwartet werden in diesem Jahr 241,6 Millionen und 249,4 Millionen im Jahr darauf. Das sind ordentliche Pfunde, vorausgesetzt, die Konjunktur läuft weiter so gut wie zurzeit noch.

»Mit der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 wird die Stadt Bielefeld aus dem Haushaltssicherungskonzept entlassen werden«, konnte Kaschel dem Finanzausschuss am Montag mitteilen. Auch an seiner Entschuldungsstrategie will der Finanzchef festhalten. Bis 2028 soll die Stadt nicht mehr auf Kurzfristkredite angewiesen seien. 2018 betrugen diese Liquiditätskredite durchschnittlich noch 400 Millionen Euro, aktuell sind es 258,5 Millionen.

Die Beträge aus dem Jahresabschluss 2018 mit einem Plus von 54 Millionen und auch aus dem Jahresabschluss 2019, wo bislang 31 Millionen Überschuss erwartet werden, sollen in die Tilgung des Dispo-Kredits fließen.

Personalausgaben steigen

Beim Personal stockt die Stadt in den kommenden beiden Jahren kräftig auf. Schon im Entwurf des Kämmerers sind 214 Mehrstellen für das kommende und 56 für das übernächste Jahr enthalten. Die Politik hält darüber hinaus weitere 32 Stellen bis 2021 für erforderlich. Und noch nicht einmal eingerechnet sind 17 Mehrstellen, die in den städtischen Jugendheimen eingerichtet werden müssen, weil dort neue Arbeitszeitregelungen greifen.

Die Stadt schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose (insgesamt 101 Stellen in den kommenden zwei Jahren). Gesucht wird Personal bei der Feuerwehr, im Amt für Verkehr, im Ordnungsamt und im Jugendamt. Auch deshalb werden die Personalausgaben der Stadt im kommenden Jahr auf 232,2 Millionen Euro steigen. Das sind 15,4 Millionen mehr als dieses Jahr. 2021 kommen dann noch einmal rund neun Millionen hinzu.

Die eingetretenen Veränderungen würden die Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushalts nicht gefährden, ist Kämmerer Kaschel überzeugt. Er ist optimistisch, dass sich die Zahlen auch mittelfristig halten lassen. Heute enden die Schlussberatungen im Finanzausschuss mit den Anträgen der Ratsfraktionen. Verabschiedet wird der Doppel-Etat in der Ratssitzung am 12. Dezember.